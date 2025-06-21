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Эдуард Мор назвал фаворита в матче за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА

Эдуард Мор назвал фаворита в матче за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА
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Экс-защитник «Спартака» и телеэксперт Эдуард Мор рассказал, какой клуб считает фаворитом в предстоящей игре за Суперкубок России, в которой встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА.

«Игра на Суперкубок очень важна для «Краснодара». Мотивация у них будет сумасшедшая. Надеюсь, что и болельщики приедут в Казань, стадион заполнят. Не будет 0:0. Думаю, что игра будет яркая. «Краснодар» подойдёт к ней фаворитом. У них лидеры пока не ушли, а у ЦСКА строится новая команда. Армейцы к этому матчу точно в оптимальном состоянии не подойдут», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч за Суперкубок России между чемпионом страны «Краснодаром» и обладателем национального Кубка ЦСКА пройдёт в Казани 12 июля. Для чёрно-зелёных этот трофей может стать вторым в клубной истории. 20 июня ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера, которым стал 49-летний швейцарец Фабио Челестини.

Видео: Победная раздевалка женского ЦСКА после Суперкубка России

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