Борис Ротенберг-старший: мировой футбол стал беднее без России

Глава футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

— Александр Дюков надеется, что российский футбол вернётся на международную арену в течение 2025 года — вы настолько же оптимистичны?

— Дело в том, что со всеми нужно разговаривать, договариваться и предоставлять свои аргументы. Мировой футбол беднее без России. Дай бог, чтобы это произошло так же скоро, как сказал Александр Валерьевич, — сказал Ротенберг в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. В июне команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча — с Нигерией (1:1) в Москве и с Беларусью (4:1) в Минске.