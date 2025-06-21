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Борис Ротенберг-старший: мировой футбол стал беднее без России

Борис Ротенберг-старший: мировой футбол стал беднее без России
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Глава футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

— Александр Дюков надеется, что российский футбол вернётся на международную арену в течение 2025 года — вы настолько же оптимистичны?
— Дело в том, что со всеми нужно разговаривать, договариваться и предоставлять свои аргументы. Мировой футбол беднее без России. Дай бог, чтобы это произошло так же скоро, как сказал Александр Валерьевич, — сказал Ротенберг в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. В июне команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча — с Нигерией (1:1) в Москве и с Беларусью (4:1) в Минске.

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