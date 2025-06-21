«Бавария» — «Бока Хуниорс» на КЧМ-2025: аргентинцы сравняли счёт

В эти минуты на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между мюнхенской «Баварией» и аргентинским «Бока Хуниорс». На 66-й минуте южноамериканский клуб забил ответный гол, установив счёт 1:1 — отличился уругвайский нападающий Мигель Мерентьель.

Ранее на 18-й минуте европейцы вышли вперёд после точного удара нападающего Гарри Кейна. До этого на 8-й минуте полузащитник немецкого клуба Майкл Олисе отправил мяч в сетку ворот, но гол был отменён после видеопросмотра из-за нарушения правил в атаке.

Победа «Баварии» над «Бока Хуниорс» досрочно гарантирует ей выход в 1/8 финала КЧМ-2025.

Видео: Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»