Александр Гришин: «Локомотиву» тяжело будет бороться даже за тройку с таким составом

Экс-защитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о перспективах московского «Локомотива» в новом сезоне с текущим составом.

«Тяжело будет бороться даже за тройку с таким составом. Взяли хороших нападающих, но им не хватает двух игроков в центр обороны. Мне кажется, что им нужно усиливать эту линию», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московский «Локомотив» в прошедшем сезоне занял шестое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 53 очка в 30 матчах. В июне 2025 года состав железнодорожников пополнили перешедший из «Ростова» нападающий Николай Комличенко, а также вингеры Зелимхан Бакаев и Александр Руденко, в сезоне-2024/2025 выступавшие за подмосковные «Химки».

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