Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» — «Бока Хуниорс» на КЧМ-2025: Олисе вновь вывел немцев вперёд

«Бавария» — «Бока Хуниорс» на КЧМ-2025: Олисе вновь вывел немцев вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между мюнхенской «Баварией» и аргентинским «Бока Хуниорс». На 84-й минуте Майкл Олисе вывел немецкий клуб вперёд, установив счёт 2:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 04:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Кейн – 18'     1:1 Мерентьель – 66'     2:1 Олисе – 84'    

Ранее на 66-й минуте южноамериканский клуб забил ответный гол, установив счёт 1:1 — отличился уругвайский нападающий Мигель Мерентьель. До этого на 18-й минуте европейцы вышли вперёд после точного удара английского форварда Гарри Кейна. На 8-й минуте французский полузащитник немецкого клуба Майкл Олисе отправил мяч в сетку ворот, но гол был отменён после видеопросмотра из-за нарушения правил в атаке.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

Видео: Полиция стреляет резиновыми пулями по болельщикам «Бока Хуниорс»

Материалы по теме
«Бавария» — «Бока Хуниорс» на КЧМ-2025: аргентинцы сравняли счёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android