«Бавария» — «Бока Хуниорс» на КЧМ-2025: Олисе вновь вывел немцев вперёд

В эти минуты на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между мюнхенской «Баварией» и аргентинским «Бока Хуниорс». На 84-й минуте Майкл Олисе вывел немецкий клуб вперёд, установив счёт 2:1.

Ранее на 66-й минуте южноамериканский клуб забил ответный гол, установив счёт 1:1 — отличился уругвайский нападающий Мигель Мерентьель. До этого на 18-й минуте европейцы вышли вперёд после точного удара английского форварда Гарри Кейна. На 8-й минуте французский полузащитник немецкого клуба Майкл Олисе отправил мяч в сетку ворот, но гол был отменён после видеопросмотра из-за нарушения правил в атаке.

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