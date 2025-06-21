Мартин Субименди перешёл в «Арсенал» за € 65 млн — Фабрицио Романо

«Арсенал» завершил подписание полузащитника Мартина Субименди с «Реала Сосьедад». Испанец станет первым новичком канониров в это межсезонье, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По сведениям источника, соглашение уже полностью оформлено, а Субименди прошёл все формальности в Лондоне. Сумма трансфера составила около € 65 млн и будет выплачена в несколько этапов.

В минувшем сезоне на счету футболиста два гола и две результативные передачи в 48 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в € 60 млн.

Робби Уильямс затроллил «Арсенал» во время своего выступления