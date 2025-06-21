«ПСЖ» близок к завершению трансфера украинца Ильи Забарного — Романо

Французский «Пари Сен-Жермен» близок к завершению украинского трансфера защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, французский клуб направил обновлённое предложение «Борнмуту» и вышел на финальную стадию переговоров. Ожидается, что стороны достигнут окончательного понимания после следующего раунда переговоров, который состоится в скором времени.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» направил «Борнмуту» второе предложение по Забарному в £ 55 млн.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

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