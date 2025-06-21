Голы Кейна и Олисе принесли «Баварии» победу над «Бока Хуниорс» на КЧМ-2025

В ночь с 20 на 21 июня мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе C между мюнхенской «Баварией» и аргентинским «Бока Хуниорс». Победу со счётом 2:1 одержал европейский клуб.

На 18-й минуте «Бавария» вышла вперёд после точного удара английского форварда Гарри Кейна. на 66-й минуте южноамериканский клуб забил ответный гол, установив счёт 1:1 — отличился уругвайский нападающий Мигель Мерентьель. На 84-й минуте французский хавбек Майкл Олисе вывел немцев вперёд, установив итоговый счёт 2:1.

«Бавария» вернула себе первое место в группе C, набрав шесть очков в двух матчах. На второй строчке таблицы находится лиссабонская «Бенфика», в активе которой после двух туров четыре очка. «Бока Хуниорс» с одним очком занимает третье место. Замыкает квартет новозеландский «Окленд Сити», не набравший очков после двух разгромных поражений.

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