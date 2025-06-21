«Бавария» досрочно вышла в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025

Мюнхенская «Бавария» досрочно, за тур до окончания группового этапа, обеспечила себе выход в 1/8 финала на КЧМ-2025, который проходит в эти дни в США. В ночь с 20 на 21 июня мск немецкий клуб обыграл в матче 2-го тура аргентинский «Бока Хуниорс» (2:1), что позволило ему набрать шесть очков и выйти в лидеры группы C. Ранее в 1-м туре мюнхенцы разгромили со счётом 10:0 новозеландский «Окленд Сити».

На втором месте по итогам двух туров находится лиссабонская «Бенфика», в активе которой четыре очка. Третью строчку таблицы занимает «Бока Хуниорс» — у аргентинцев одно очко, и они уже не смогут за оставшийся тур догнать «Баварию». На последнем месте остаётся «Окленд Сити», у которого нет ни набранных очков, ни забитых голов (разница мячей в двух матчах 0:16).

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