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«Бавария» досрочно вышла в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025

«Бавария» досрочно вышла в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025
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Мюнхенская «Бавария» досрочно, за тур до окончания группового этапа, обеспечила себе выход в 1/8 финала на КЧМ-2025, который проходит в эти дни в США. В ночь с 20 на 21 июня мск немецкий клуб обыграл в матче 2-го тура аргентинский «Бока Хуниорс» (2:1), что позволило ему набрать шесть очков и выйти в лидеры группы C. Ранее в 1-м туре мюнхенцы разгромили со счётом 10:0 новозеландский «Окленд Сити».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 04:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Кейн – 18'     1:1 Мерентьель – 66'     2:1 Олисе – 84'    

На втором месте по итогам двух туров находится лиссабонская «Бенфика», в активе которой четыре очка. Третью строчку таблицы занимает «Бока Хуниорс» — у аргентинцев одно очко, и они уже не смогут за оставшийся тур догнать «Баварию». На последнем месте остаётся «Окленд Сити», у которого нет ни набранных очков, ни забитых голов (разница мячей в двух матчах 0:16).

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

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