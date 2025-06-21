Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 20 на 21 июня
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Сегодня, в ночь с 20 на 21 июня, завершился шестой игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.
- «Бенфика» — «Окленд Сити» — 6:0.
- «Фламенго» — «Челси» — 3:1.
- «Лос Анджелес» — «Эсперанс» — 3:1.
- «Бавария» — «Бока Хуниорс» — 2:1.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 19:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
6 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Ди Мария – 45+8' 2:0 Павлидис – 54' 3:0 Саншеш – 63' 4:0 Баррейро – 76' 5:0 Баррейро – 78' 6:0 Ди Мария – 90+7'
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нету – 13' 1:1 Энрике – 62' 2:1 Данило – 65' 3:1 Ян – 83'
Удаления: нет / Джексон – 68'
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 01:00 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Окончен
0 : 1
Эсперанс
Тунис, Тунис
0:1 Белайли – 70'
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 04:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Кейн – 18' 1:1 Мерентьель – 66' 2:1 Олисе – 84'
Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».
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Комментарии
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