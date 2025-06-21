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Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 20 на 21 июня

Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 20 на 21 июня
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Сегодня, в ночь с 20 на 21 июня, завершился шестой игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

  1. «Бенфика» — «Окленд Сити» — 6:0.
  2. «Фламенго» — «Челси» — 3:1.
  3. «Лос Анджелес» — «Эсперанс» — 3:1.
  4. «Бавария» — «Бока Хуниорс» — 2:1.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 19:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
6 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Ди Мария – 45+8'     2:0 Павлидис – 54'     3:0 Саншеш – 63'     4:0 Баррейро – 76'     5:0 Баррейро – 78'     6:0 Ди Мария – 90+7'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нету – 13'     1:1 Энрике – 62'     2:1 Данило – 65'     3:1 Ян – 83'    
Удаления: нет / Джексон – 68'
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 01:00 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Окончен
0 : 1
Эсперанс
Тунис, Тунис
0:1 Белайли – 70'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 04:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Кейн – 18'     1:1 Мерентьель – 66'     2:1 Олисе – 84'    

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».

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