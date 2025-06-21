Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 20 на 21 июня

Сегодня, в ночь с 20 на 21 июня, завершился шестой игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

«Бенфика» — «Окленд Сити» — 6:0. «Фламенго» — «Челси» — 3:1. «Лос Анджелес» — «Эсперанс» — 3:1. «Бавария» — «Бока Хуниорс» — 2:1.

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».

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