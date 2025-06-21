«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть трансляцию

21 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года в группе F сыграют южноафриканский «Мамелоди Сандаунз» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати (США, штат Огайо). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Дортмунд покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После 1-го тура клуб из Южной Африки с тремя очками является лидером группы F благодаря стартовой победе над южнокорейским «Ульсаном» (1:0). «Боруссия» делит вторую и третью строчки таблицы с бразильским «Флуминенсе» — в очной встрече эти команды сыграли вничью (0:0).

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