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Мамелоди Сандаунз — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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Смотреть трансляцию
19:00 Мск
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Мамелоди Сандаунз — Боруссия Дортмунд: во сколько начало матча клубного чемпионата мира — 2025, где смотреть трансляцию

«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть трансляцию
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21 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года в группе F сыграют южноафриканский «Мамелоди Сандаунз» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати (США, штат Огайо). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Дортмунд покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После 1-го тура клуб из Южной Африки с тремя очками является лидером группы F благодаря стартовой победе над южнокорейским «Ульсаном» (1:0). «Боруссия» делит вторую и третью строчки таблицы с бразильским «Флуминенсе» — в очной встрече эти команды сыграли вничью (0:0).

Календарь клубного чемпионата мира 2025
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