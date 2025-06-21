Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мамелоди Сандаунз — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ничего страшного нет». Гришин отреагировал на помещение Промеса под стражу в Нидерландах

«Ничего страшного нет». Гришин отреагировал на помещение Промеса под стражу в Нидерландах
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин отреагировал на происходящие события с бывшим игроком «Спартака» Квинси Промесом, которого поместили под стражу в Нидерландах после экстрадиции.

«Посидит. Если он нарушил закон, то ничего страшного в этом нет», — заявил Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Ранее появилась информация об экстрадиции футболиста в Нидерланды, где ему предстоит отбыть наказание за нанесение ножевых ранений двоюродному брату и участие в контрабанде запрещённых веществ. Суммарно Промес приговорён к лишению свободы на 7,5 года. Если апелляция стороны игрока не будет удовлетворена, он сможет выйди по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года.

Промес демонстрирует свою футбольную технику

Материалы по теме
Промес арестован в ОАЭ! Что известно о новом повороте в судьбе экс-звезды «Спартака»?
Промес арестован в ОАЭ! Что известно о новом повороте в судьбе экс-звезды «Спартака»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android