«Ничего страшного нет». Гришин отреагировал на помещение Промеса под стражу в Нидерландах

Экс-защитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин отреагировал на происходящие события с бывшим игроком «Спартака» Квинси Промесом, которого поместили под стражу в Нидерландах после экстрадиции.

«Посидит. Если он нарушил закон, то ничего страшного в этом нет», — заявил Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Ранее появилась информация об экстрадиции футболиста в Нидерланды, где ему предстоит отбыть наказание за нанесение ножевых ранений двоюродному брату и участие в контрабанде запрещённых веществ. Суммарно Промес приговорён к лишению свободы на 7,5 года. Если апелляция стороны игрока не будет удовлетворена, он сможет выйди по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года.

Промес демонстрирует свою футбольную технику