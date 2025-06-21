Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 21 июня

21 июня и в ночь на 22 июня мск пройдут четыре матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 21 на 22 июня (время — московское):

19:00. «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Д;

22:00. «Интер» М — «Урава Ред Даймондз»;

1:00. «Флуминенсе» — «Ульсан Хёндэ»;

4:00. «Ривер Плейт» — «Монтеррей».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, разделённые на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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