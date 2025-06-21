«Интер» — «Урава»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 июня, и в ночь на 22 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. Во втором временном слоте в рамках 2-го тура сыграют итальянский «Интер» и японский «Урава Ред Даймондс». Команды будут играть на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После 1-го тура у «Интера» одно очко, а на счету «Уравы» — 0.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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