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Интер– Урава: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Интер» — «Урава»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 21 июня, и в ночь на 22 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. Во втором временном слоте в рамках 2-го тура сыграют итальянский «Интер» и японский «Урава Ред Даймондс». Команды будут играть на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Интер» – «Урава» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После 1-го тура у «Интера» одно очко, а на счету «Уравы» — 0.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Турнирные таблицы КЧМ-2025
Календарь КЧМ-2025

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