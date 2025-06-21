Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мамелоди Сандаунз — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев назвал качества, за счёт которых «Краснодар» стал чемпионом России

Мурад Мусаев назвал качества, за счёт которых «Краснодар» стал чемпионом России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о перспективах своей команды в сезоне-2025/2026 и назвал качества, которые помогли чёрно-зелёным впервые в клубной истории стать чемпионами.

«Самое главное — мы должны понимать, что все победы, которые мы одержали в прошлом сезоне, они были трудовые, волевые, в один мяч. Только за счет дисциплины и максимальной самоотдачи мы выиграли этот титул. Если мы чуть сбавим, то будут проблемы. Настраиваемся на тяжёлую работу. Каждый матч в статусе чемпиона будет ещё сложнее», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» под руководством главного тренера Мурада Мусаева завоевал первый титул в клубной истории, став чемпионом по итогам розыгрыша Российской Премьер-Лиги. «Быки» набрали 67 очков в 30 матчах, на одно очко опередили петербургский «Зенит» и выиграли чемпионство благодаря победе в последнем туре.

Турнирная таблица РПЛ

Видео: Эмоции фанатов «Краснодара» сразу после матча с «Динамо»

Материалы по теме
Эдуард Мор назвал фаворита в матче за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android