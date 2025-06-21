Мурад Мусаев назвал качества, за счёт которых «Краснодар» стал чемпионом России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о перспективах своей команды в сезоне-2025/2026 и назвал качества, которые помогли чёрно-зелёным впервые в клубной истории стать чемпионами.

«Самое главное — мы должны понимать, что все победы, которые мы одержали в прошлом сезоне, они были трудовые, волевые, в один мяч. Только за счет дисциплины и максимальной самоотдачи мы выиграли этот титул. Если мы чуть сбавим, то будут проблемы. Настраиваемся на тяжёлую работу. Каждый матч в статусе чемпиона будет ещё сложнее», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» под руководством главного тренера Мурада Мусаева завоевал первый титул в клубной истории, став чемпионом по итогам розыгрыша Российской Премьер-Лиги. «Быки» набрали 67 очков в 30 матчах, на одно очко опередили петербургский «Зенит» и выиграли чемпионство благодаря победе в последнем туре.

Видео: Эмоции фанатов «Краснодара» сразу после матча с «Динамо»