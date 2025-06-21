Возможный новичок «Зенита» Жерсон — один из лучших игроков матча с «Челси» по оценкам

Бразильский полузащитник «Фламенго» Жерсон стал одним из лучших игроков матча второго тура клубного чемпионата мира с «Челси» (3:1) по оценкам портала WhoScored. По итогам игры он был удостоен оценки в 7 баллов.

Лучшую оценку получили лишь авторы голов бразильского клуба Данило и Бруно Энрике (7,1 и 7,7), а также Гонсало Плата, записавший в свой актив два ассиста (7,8).

В составе «Челси» оценка больше 7 только у Педру Нету — 7,3. На его счету забитый гол.

Напомним, по слухам, после окончания клубного чемпионата мира Жерсон перейдёт в «Зенит». Российский клуб выплатит «Фламенго» сумму отступных в размере € 25 млн.

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