Возможный новичок «Зенита» Жерсон — один из лучших игроков матча с «Челси» по оценкам
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Бразильский полузащитник «Фламенго» Жерсон стал одним из лучших игроков матча второго тура клубного чемпионата мира с «Челси» (3:1) по оценкам портала WhoScored. По итогам игры он был удостоен оценки в 7 баллов.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нету – 13' 1:1 Энрике – 62' 2:1 Данило – 65' 3:1 Ян – 83'
Удаления: нет / Джексон – 68'
Лучшую оценку получили лишь авторы голов бразильского клуба Данило и Бруно Энрике (7,1 и 7,7), а также Гонсало Плата, записавший в свой актив два ассиста (7,8).
В составе «Челси» оценка больше 7 только у Педру Нету — 7,3. На его счету забитый гол.
Напомним, по слухам, после окончания клубного чемпионата мира Жерсон перейдёт в «Зенит». Российский клуб выплатит «Фламенго» сумму отступных в размере € 25 млн.
Игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну
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