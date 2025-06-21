Президент «Сочи» Ротенберг: поначалу в Первой лиге Морено не понял, куда попал

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, как его команда играла в Мелбет Первой лиге после вылета из РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

«Слава богу, справедливость восторжествовала и мы вышли в Премьер-Лигу. Конечно, хотелось, чтобы не было столь напряжно до последнего матча. Команда хорошая, но Морено было тяжело справиться в Первой Лиге – поначалу он даже не понял, куда попал. Ему казалось, что там играют примерно так же, как и в РПЛ, но там совсем другая игра, нужен другой подход. Но Роберт не изменял себе, почему сейчас и остался в команде, играл в прогрессивный и быстрый футбол. С контратаками, но в то же время на передней линии сразу встречали нападающих. Такой, более европейский футбол. Многие в Первой лиге играют в автобус: сидят и ждут, а потом в конце выскочили», — рассказал Ротенберг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

47-летний бывший главный тренер «Монако», «Гранады» и сборной Испании Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года, в этот момент команда находилась на последнем месте в РПЛ с сильным отставанием. По итогам сезона-2023/2024 «барсы» выбыли в Первую лигу, после этого контракт со специалистом был продлён до лета 2027 года. По итогам сезона-2024/2025 «Сочи» занял в Первой лиге пятое место, попал в стыковые матчи благодаря невыдаче лицензии РФС-I новороссийскому «Черноморцу» и вернулся в РПЛ, обыграв «Пари НН» (1:2, 3:1).

Видео: «Сочи» уступил «Черноморцу» и финишировал на 5-й строчке в лиге