«Челси» проиграл «Фламенго» на КЧМ, Рабаданов нокаутировал Кевина Ли. Главное к утру
Английский «Челси» уступил бразильскому «Фламенго» в матче 2-го тура клубного чемпионата мира по футболу, российский боец PFL Гаджи Рабаданов нокаутировал американца Кевина Ли на турнире в США, «Бавария» обыграла «Бока Хуниорс» и вышла в плей-офф КЧМ-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Челси» проиграл «Фламенго», ведя в счёте по ходу матча клубного чемпионата мира.
- Гаджи Рабаданов нокаутировал Кевина Ли в первом раунде PFL World Tournament 6.
- Голы Кейна и Олисе принесли «Баварии» победу над «Бока Хуниорс» на КЧМ-2025.
- Назван клуб НБА, проявляющий наибольший интерес к Егору Дёмину перед драфтом.
- Людмила Самсонова разгромила Аманду Анисимову и вышла в 1/2 финала в Берлине.
- Хольгер Руне неожиданно проиграл Роберто Баутиста-Агуту в 1/4 финала турнира в Лондоне.
- «Бенфика» со счётом 6:0 разгромила «Окленд» в матче КЧМ, игра прерывалась на два часа.
- «Манчестер Сити» отказался отдавать Хусанова в бесплатную аренду «Лиону» — L’Equipe.
- Промес прибыл в аэропорт Нидерландов, откуда был отправлен под стражу — AT5.
- Николич назвал причины ухода из ЦСКА.
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