«Челси» проиграл «Фламенго» на КЧМ, Рабаданов нокаутировал Кевина Ли. Главное к утру

Английский «Челси» уступил бразильскому «Фламенго» в матче 2-го тура клубного чемпионата мира по футболу, российский боец PFL Гаджи Рабаданов нокаутировал американца Кевина Ли на турнире в США, «Бавария» обыграла «Бока Хуниорс» и вышла в плей-офф КЧМ-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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