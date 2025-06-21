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«Челси» проиграл «Фламенго» на КЧМ, Рабаданов нокаутировал Кевина Ли. Главное к утру

«Челси» проиграл «Фламенго» на КЧМ, Рабаданов нокаутировал Кевина Ли. Главное к утру
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Английский «Челси» уступил бразильскому «Фламенго» в матче 2-го тура клубного чемпионата мира по футболу, российский боец PFL Гаджи Рабаданов нокаутировал американца Кевина Ли на турнире в США, «Бавария» обыграла «Бока Хуниорс» и вышла в плей-офф КЧМ-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Челси» проиграл «Фламенго», ведя в счёте по ходу матча клубного чемпионата мира.
  2. Гаджи Рабаданов нокаутировал Кевина Ли в первом раунде PFL World Tournament 6.
  3. Голы Кейна и Олисе принесли «Баварии» победу над «Бока Хуниорс» на КЧМ-2025.
  4. Назван клуб НБА, проявляющий наибольший интерес к Егору Дёмину перед драфтом.
  5. Людмила Самсонова разгромила Аманду Анисимову и вышла в 1/2 финала в Берлине.
  6. Хольгер Руне неожиданно проиграл Роберто Баутиста-Агуту в 1/4 финала турнира в Лондоне.
  7. «Бенфика» со счётом 6:0 разгромила «Окленд» в матче КЧМ, игра прерывалась на два часа.
  8. «Манчестер Сити» отказался отдавать Хусанова в бесплатную аренду «Лиону» — L’Equipe.
  9. Промес прибыл в аэропорт Нидерландов, откуда был отправлен под стражу — AT5.
  10. Николич назвал причины ухода из ЦСКА.

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