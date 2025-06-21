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Тедеев: Дзюба для «Акрона» важен со всех точек зрения. Очень помогает в развитии молодых

Тедеев: Дзюба для «Акрона» важен со всех точек зрения. Очень помогает в развитии молодых
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, в чём состоит важность наличия в составе его команды 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы.

«Что Артём с нами — это здорово. Для меня это очень важно как для главного тренера. Он очень помогает в развитии молодых футболистов. Сезон это показал — некоторые футболисты стали рядом с ним сильнее. Артём для нас важен со всех точек зрения», — сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

36-летний форвард Артём Дзюба подписал контракт с тольяттинским «Акроном» на правах свободного агента в сентябре 2024 года. В составе красно-чёрных нападающий провёл 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и выполнил семь результативных передач.

Видео: Дзюба толкнул футболиста «Урарту»

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