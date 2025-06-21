Илья Казаков объявил, что фильм «Федя. Народный футболист» выиграл международную награду

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Продюсер и автор сценария фильма о легендарном полузащитнике «Спартака» Фёдоре Черенкове «Федя. Народный футболист» Илья Казаков сообщил, что кинокартина стала лауреатом международного фестиваля спортивных фильмов в Европе.

«Наш фильм «Федя. Народный футболист» только что выиграл 4-й международный фестиваль спортивных фильмов в Словении!

Победители в номинации «Лучший полнометражный фильм».

Чтобы российский фильм получил сегодня такое признание в Европе… В общем, мы счастливы.

А в октябре «Федя» будет в программе знаменитого миланского фестиваля спортивных фильмов. Это как Гран-При, вершина. Поборемся», — написал Казаков в своём телеграм-канале.

Фильм о непростой судьбе знаменитого хавбека «Спартака» и сборной Советского Союза Фёдора Черенкова «Федя. Народный футболист» вышел в прокат 31 октября 2024 года.

Видео: Трейлер фильма о Черенкове — «Федя. Народный футболист»