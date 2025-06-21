Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мамелоди Сандаунз — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Англии сообщили, кто заменит Гвардиолу на посту главного тренера «Ман Сити»

В Англии сообщили, кто заменит Гвардиолу на посту главного тренера «Ман Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» определился с главным тренером, который заменит Хосепа Гвардиолу в долгосрочной перспективе.

Как сообщает Footballtransfer.com.ua, руководство «горожан» понимает, что испанский специалист через год или два покинет чемпионат Англии, поэтому планирует найти потенциального кандидата, который станет новым наставником. По информации источника, после Гвардиолы новым тренером станет Сеск Фабрегас, сумевший занять 10-е место в чемпионате Италии с «Комо».

«Фабрегас только что завершил свой первый полноценный сезон как тренер и уже заслужил репутацию одного из самых ярких молодых тренеров в Европе.

Тактическая ясность, спокойствие и уверенность 38-летнего специалиста, а также глубокое понимание позиционного футбола произвели впечатление на руководство «Манчестер Сити», которое рассматривает Сеска как выдающегося кандидата в своём долгосрочном плане», – сообщил источник.

Напомним, прошлой осенью «Ман Сити» продлил контракт с Гвардиолой до 2027 года.

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа

Материалы по теме
Гвардиола впервые в карьере сам выбрал капитана клуба. Что его сподвигло на это?
Истории
Гвардиола впервые в карьере сам выбрал капитана клуба. Что его сподвигло на это?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android