Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Англии сообщили, кто заменит Гвардиолу на посту главного тренера «Ман Сити»

Английский «Манчестер Сити» определился с главным тренером, который заменит Хосепа Гвардиолу в долгосрочной перспективе.

Как сообщает Footballtransfer.com.ua, руководство «горожан» понимает, что испанский специалист через год или два покинет чемпионат Англии, поэтому планирует найти потенциального кандидата, который станет новым наставником. По информации источника, после Гвардиолы новым тренером станет Сеск Фабрегас, сумевший занять 10-е место в чемпионате Италии с «Комо».

«Фабрегас только что завершил свой первый полноценный сезон как тренер и уже заслужил репутацию одного из самых ярких молодых тренеров в Европе.

Тактическая ясность, спокойствие и уверенность 38-летнего специалиста, а также глубокое понимание позиционного футбола произвели впечатление на руководство «Манчестер Сити», которое рассматривает Сеска как выдающегося кандидата в своём долгосрочном плане», – сообщил источник.

Напомним, прошлой осенью «Ман Сити» продлил контракт с Гвардиолой до 2027 года.

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа