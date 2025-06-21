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«Совершенно спокойно завершит сезон в десятке». Эдуард Мор — о перспективах «Акрона»

«Совершенно спокойно завершит сезон в десятке». Эдуард Мор — о перспективах «Акрона»
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Экс-защитник «Спартака» и телеэксперт Эдуард Мор оценил перспективы тольяттинского «Акрона» в РПЛ на сезон-2025/2026.

«Перспективы у «Акрона» довольно хорошие. Селекция проводится неплохая, покинули их футболисты, которые мало играли. На их место взяли людей посильнее. «Акрон» совершенно спокойно завершит сезон в десятке. Мне кажется, что они удержат свои позиции», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Тольяттинский «Акрон» под руководством главного тренера Заура Тедеева в сезоне-2024/2025 впервые в клубной истории выступил в Российской Премьер-Лиге. Красно-чёрные набрали 35 очков в 30 матчах и финишировали на девятом месте, на восемь очков опередив зону стыковых матчей и на 16 очков — зону прямого вылета.

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