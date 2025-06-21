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Президент «Сочи» Ротенберг: с судейством нужно что-то делать, мы будем этим заниматься

Президент «Сочи» Ротенберг: с судейством нужно что-то делать, мы будем этим заниматься
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг критически высказался о футбольном судействе.

«С судейством нужно что-то делать, мы будем этим заниматься. Такого не должно быть – спортивный принцип должен превалировать. Иначе у нас никогда не будет перспективных футболистов, не будет футбола – будет перетягивание каната, кто быстрее добежит до судьи. Это совсем неправильно. Я всегда был против этого и никогда не давал своим этим заниматься. Но то, что мы видели, сколько неправильного судейства… И всё это выходило наружу, увольняли судей, но результата не было. В одну сторону пенальти ставится, в другую – нет», — рассказал Ротенберг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении совладельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова за попытку подкупа судьи как минимум в трёх матчах весенней части сезона-2024/2025 с участием автозаводцев.

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