Борис Ротенберг: «Зенит» в этом году подвёл меня, город и всех жителей Санкт-Петербурга

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался по поводу невыигрыша петербургским «Зенитом» чемпионата России в сезоне-2024/2025.

— Вы признавались в симпатии к «Зениту» с детства – в этом году он вас расстроил?

— «Зенит» меня подвёл (улыбается). Год столетия, и ни одного трофея… Город был готов встречать их чемпионами, но они сами виноваты. Сколько было ничейных и проигранных матчей, которые «Зенит» не вправе проигрывать с таким составом? Подвели город и всех жителей Санкт-Петербурга, — сказал Ротенберг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

В сезоне-2024/2025, после завершения которого клубу исполнилось 100 лет, петербургский «Зенит» занял в чемпионате России второе место, набрав 66 очков и отстав на одно очко от ставшего чемпионом «Краснодара». До этого на протяжении шести сезонов подряд сине-бело-голубые неизменно выигрывали чемпионство.

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