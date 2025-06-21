Иньяки Уильямс давит на Нико с целью срыва его перехода в «Барселону» — Sport.es

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс оказывает давление на своего брата, вингера Нико Уильямса, с целью удержать его в баскском клубе и не допустить перехода в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несмотря на усилия Иньяки, Нико в большей степени склоняется к тому, чтобы присоединиться к сине-гранатовым. Подчёркивается, что 22-летнего футболиста не интересует финансовый вопрос, поскольку он хочет развиваться как игрок.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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