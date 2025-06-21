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«Ноттингем» продлил контракт с Эшпириту Санту, он вывел клуб в еврокубки впервые за 29 лет

«Ноттингем» продлил контракт с Эшпириту Санту, он вывел клуб в еврокубки впервые за 29 лет
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«Ноттингем Форест» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту до 2028 года.

По итогам минувшего сезона «лесники» под руководством португальского специалиста заняли седьмое место и впервые с сезона-1995/1996 сыграют в еврокубке.

Эшпириту Санту трижды признавался лучшим тренером месяца в сезоне-2024/2025 — больше, чем любой другой специалист в прошедшем сезоне. Он получил эту награду в октябре, декабре и марте.

51-летний Эшпириту Санту был назначен на пост главного тренера «Ноттингем Форест» в декабре 2023 года. Всего под его руководством команда сыграла 68 матчей во всех турнирах.

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