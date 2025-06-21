Президент «Сочи» Ротенберг рассказал, почему Роберт Морено остался главным тренером клуба

Президент «Сочи» Борис Ротенберг назвал причину, по которой испанец Роберт Морено остался главным тренером «барсов» даже после вылета из РПЛ.

— Вспоминая весну прошлого года, можно ли сказать, что в РПЛ Морено будет полегче?

— Это будет видно с первых игр. Посмотрим, как ещё поменяется команда, будут ли какие-то замены игроков. Но сам стиль игры мне импонирует, поэтому Морено остался. Обсуждаем продление контракта в связи с тем, что «Сочи» попал в Премьер-Лигу. Роберт работает дальше, — рассказал Ротенберг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

47-летний бывший главный тренер «Монако», «Гранады» и сборной Испании Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года, в этот момент команда находилась на последнем месте в РПЛ с сильным отставанием. По итогам сезона-2023/2024 «барсы» выбыли в Первую лигу, после этого контракт со специалистом был продлён до лета 2027 года. По итогам сезона-2024/2025 «Сочи» занял в Первой лиге пятое место, попал в стыковые матчи благодаря невыдаче лицензии РФС-I новороссийскому «Черноморцу» и вернулся в РПЛ, обыграв «Пари НН» (1:2, 3:1).

Видео: «Торпедо» обыграло «Сочи» в матче Первой лиги