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Президент «Сочи» Ротенберг рассказал, почему Роберт Морено остался главным тренером клуба

Президент «Сочи» Ротенберг рассказал, почему Роберт Морено остался главным тренером клуба
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг назвал причину, по которой испанец Роберт Морено остался главным тренером «барсов» даже после вылета из РПЛ.

— Вспоминая весну прошлого года, можно ли сказать, что в РПЛ Морено будет полегче?
— Это будет видно с первых игр. Посмотрим, как ещё поменяется команда, будут ли какие-то замены игроков. Но сам стиль игры мне импонирует, поэтому Морено остался. Обсуждаем продление контракта в связи с тем, что «Сочи» попал в Премьер-Лигу. Роберт работает дальше, — рассказал Ротенберг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

47-летний бывший главный тренер «Монако», «Гранады» и сборной Испании Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года, в этот момент команда находилась на последнем месте в РПЛ с сильным отставанием. По итогам сезона-2023/2024 «барсы» выбыли в Первую лигу, после этого контракт со специалистом был продлён до лета 2027 года. По итогам сезона-2024/2025 «Сочи» занял в Первой лиге пятое место, попал в стыковые матчи благодаря невыдаче лицензии РФС-I новороссийскому «Черноморцу» и вернулся в РПЛ, обыграв «Пари НН» (1:2, 3:1).

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