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Расписание матчей плей-офф чемпионата Европы U21 21 июня

Расписание матчей плей-офф чемпионата Европы U21 21 июня
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Сегодня, 21 июня, стартует плей-офф чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года. Турнир пройдёт в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы U21 21 июня (время — московское):

19:00. 1/4 финала. Португалия — Нидерланды;
22:00. 1/4 финала. Испания — Англия.

Португальцы по итогам группового этапа заняли первое место в группе С, Нидерланды стали вторыми в квартете D. Сборная Испании выиграла группу А, англичане финишировали вторыми в группе B.

Также в плей-офф сыграют сборные Дании, Франции, Германии и Италии.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и Грузии.

Календарь чемпионата Европы U21
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