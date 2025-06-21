Стало известно, когда Флик намерен обсудить с тер Штегеном его будущее в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не намерен тревожить вратаря сине-гранатовых Марка-Андре тер Штегена во время отпуска с целью обсудить, изменится ли его роль в команде после прихода в клуб Жоана Гарсии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, немецкий специалист считает, что капитан испанского гранда заслуживает личного диалога. Подчёркивается, что разговор между Фликом и тер Штегеном может состояться 13 июля, когда у команды начнётся предсезонная подготовка.

Несмотря на слухи, что «Барселона» больше не рассчитывает на 33-летнего вратаря, он не хочет покидать каталонский клуб и убеждён в способности выиграть конкуренцию у Гарсии.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: