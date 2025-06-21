Президент «Сочи» Ротенберг высказался о ситуации со стыковыми матчами в этом сезоне

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию со стыковыми матчами сезона-2024/2025, по итогам которых и «барсы», и их соперник «Пари НН» в сезоне-2025/2026 сыграют в Российской Премьер-Лиге.

— Стыковые матчи в этому году наделали много шума. «Пари НН» остался в РПЛ, несмотря на поражение.

— «Пари НН» остался потому, что «Химки» выпали, а они – следующие по рангу. Здесь как раз выбрали по спортивному принципу. Нашей задачей было выиграть в последних двух матчах, а дальше, честно говоря, не следил, — сказал Ротенберг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Перед началом назначенных стыковых матчей между «Сочи» и «Пари НН» стало официально известно, что финишировавшие в РПЛ на 12-м месте подмосковные «Химки» не смогли получить лицензию РФС-I и не сыграют в РПЛ в следующем сезоне. Таким образом, возникла коллизия, при которой ставшие в чемпионате 13-ми нижегородцы с высокой вероятностью остались бы в РПЛ вместо «Химок» даже после поражения в стыковых матчах. Стыки выиграл «Сочи» (1:2, 3:1), позднее бюро исполкома РФС приняло решение отдать оставшуюся вакантной квоту в РПЛ на сезон-2025/2026 именно «Пари НН».

Ранее сам «Сочи» после финиша на пятом месте Мелбет Первой лиги также попал в стыковые матчи из-за неполучения лицензии РФС-I новороссийским «Черноморцем», который занял третье место.

Видео: «Сочи» уступил «Черноморцу» и финишировал на 5-й строчке в лиге