Касинтура выступил с обращением после перехода из махачкалинского «Динамо» в «Ахмат»

Ангольский нападающий Эгаш Касинтура обратился к болельщикам махачкалинского «Динамо», которое он покинул ради перехода в «Ахмат».

Вчера, 20 июня, 27-летний футболист подписал трёхлетний контракт с клубом из Чеченской Республики.

«Всем салам алейкум, привет, добрый день, доброе утро, добрый вечер. Я хочу этим обращением поблагодарить в первую очередь весь Дагестан за то, что дал мне много чего за все эти два года, которые я провёл в команде. Поблагодарить руководство клуба, своих партнёров, тренерский штаб и особенно болельщиков, которые всё это время поддерживали, верили в нас и помогли много чего добиться.

К сожалению, пришло время расстаться с вами, поэтому для меня это тяжёлый момент. С грустью я это всё вам говорю, какие-то слова тяжело подобрать, чтобы описать ту поддержку и любовь, которую я почувствовал здесь ко мне. Хочу вам сказать огромное спасибо, было очень приятно находиться здесь. Не говорю «пока» или как там говорится. Навсегда не будем прощаться. Уверен, где-то ещё увидимся. Всех обнял», — сказал Касинтура в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале махачкалинского клуба.

В России футболист проживает с 2015 года. Ранее Касинутра выступал за мини-футбольный клуб из Сыктывкара. В 2021 году перешёл в ФК «Уфа», дебютировав в РПЛ летом того же года. Последние два сезона Эгаш находился в составе махачкалинского «Динамо». За клуб из Дагестана футболист провёл в общей сложности 65 матчей и забил девять голов.