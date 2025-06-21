«Интер Майами» — первая команда МЛС, которая победила европейский клуб в официальной игре

«Интер Майами» стал первой в истории командой из Северной Америки, которой удалось победить европейский клуб в официальном матче.

19 июня клуб из МЛС победил португальский «Порту» в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира в США. Встреча завершилась со счётом 2:1, победный мяч «Интер Майами» прямым ударом со штрафного забил Лионель Месси.

«Впервые в истории команда МЛС обыграла европейскую команду в официальном соревновании. Рекорды продолжают расти. Вперёд, Майами!» — говорится в сообщении в социальной сети «Интер Майами».

После двух встреч группового этапа «Интер Майами» набрал четыре очка и занимает второе место в группе А. «Порту» с одним очком располагается на третьей строчке. В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Палмейрасом», а «Порту» сыграет с «Аль-Ахли».