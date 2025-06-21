«МЮ» не делает шагов в сторону покупки Мартинеса, вероятно, Онана останется в клубе — Солт

Окружение вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса активно работает с целью дать понять «Манчестер Юнайтед», что 32-летний голкипер крайне сильно хочет присоединиться к манкунианцам. Об этом сообщает журналист Daily Mail Натан Солт.

По информации источника, со своей стороны, «красные дьяволы» не предпринимают шагов для подписания Мартинеса. Всё указывает на то, что Андре Онана останется основным вратарём «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.

Эмилиано Мартинес подписал контракт с «Астон Виллой», перейдя из «Арсенала» осенью 2020 года. В прошлом сезоне он сыграл 53 матча во всех турнирах, в 16 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Всего за это время аргентинец пропустил 61 мяч. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость составляет € 20 млн, согласно данным Transfermarkt.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: