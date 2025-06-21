Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интернационале — Урава Ред Даймондс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» не делает шагов в сторону покупки Мартинеса, вероятно, Онана останется в клубе — Солт

«МЮ» не делает шагов в сторону покупки Мартинеса, вероятно, Онана останется в клубе — Солт
Аудио-версия:
Комментарии

Окружение вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса активно работает с целью дать понять «Манчестер Юнайтед», что 32-летний голкипер крайне сильно хочет присоединиться к манкунианцам. Об этом сообщает журналист Daily Mail Натан Солт.

По информации источника, со своей стороны, «красные дьяволы» не предпринимают шагов для подписания Мартинеса. Всё указывает на то, что Андре Онана останется основным вратарём «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.

Эмилиано Мартинес подписал контракт с «Астон Виллой», перейдя из «Арсенала» осенью 2020 года. В прошлом сезоне он сыграл 53 матча во всех турнирах, в 16 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Всего за это время аргентинец пропустил 61 мяч. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость составляет € 20 млн, согласно данным Transfermarkt.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» определился с заменой для Онана, интересующего «Монако» — Ди Марцио

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android