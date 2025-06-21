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Левандовски покинет «Барселону» в 2026 году и перейдёт в саудовский клуб — Al-Riyadiyah

Левандовски покинет «Барселону» в 2026 году и перейдёт в саудовский клуб — Al-Riyadiyah
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В Саудовской Аравии убеждены, что польский форвард Роберт Левандовски присоединится к одной из их команд после завершения контракта с «Барселоной», заканчивающегося летом 2026 года. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Al-Riyadiyah.

По информации источника, каталонский клуб не рассматривает вариант с пролонгацией трудового соглашения 36-летнего нападающего после 2026 года. Желание Левандовского продолжить карьеру в Саудовской Аравии подтвердил представитель его агентства.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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