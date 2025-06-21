Вирц обратился к болельщикам после перехода в «Ливерпуль»

Новоиспечённый полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц ответил, что он хотел бы сказать болельщикам мерсисайдцев после перехода в клуб.

«Конечно, я видел в соцсетях комментарии, в которых меня просили присоединиться к их клубу, так что спасибо им за поддержку. С нетерпением жду возможности сыграть перед ними и вместе достичь высот. Да, я очень счастлив. Ну и простите, что пришлось так долго ждать», — сказал Вирц в интервью пресс-службе клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Ливерпуль» заплатит за трансфер Вирца € 150 млн. Подчёркивалось, что немецкий полузащитник подпишет контракт, рассчитанный до 2030 года.

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