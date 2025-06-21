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На клубном чемпионате мира сыграл футболист, который видит только одним глазом

На клубном чемпионате мира сыграл футболист, который видит только одним глазом
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Нападающий «Сиэтл Саундерс» Джорджи Минунгу, который видит только одним глазом, сыграл за команду на клубном чемпионате мира в США в матче с мадридским «Атлетико».

Встреча прошла вчера, 20 июня, в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 3:1. Минунгу вышел на замену в концовке второго тайма и провёл на поле 11 минут, дебютировав на клубном ЧМ.

Проблемы Минунгу со зрением начались в 2023 году: во время сборов «Сиэтла» в Испании в глаз игрока попала инфекция. Глаз начал опухать, ему провели операцию — глаз смогли сохранить, но игрок больше не смог видеть им.

Минунгу — ивуариец, ему 22 года, он выступает за «Сиэтл Саундерс» с августа 2024 года.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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