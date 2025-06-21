Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интернационале — Урава Ред Даймондс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

MD: Уильямс давит на «Атлетик», пытаясь облегчить условия его перехода для «Барселоны»

MD: Уильямс давит на «Атлетик», пытаясь облегчить условия его перехода для «Барселоны»
Комментарии

Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс пытается давить на клуб из Бильбао через своего представителя с целью заставить его смягчить позицию относительно перехода футболиста в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 22-летний вингер хочет добиться, чтобы «Атлетик» разрешил сине-гранатовым выплатить сумму отступных за него по частям, а не всю сразу. «Барселона» может потратить € 58-62 млн на переход Уильямса.

Нападающий рассчитывает на лояльность со стороны клуба из Бильбао, поскольку он остался в команде, несмотря на интерес к нему перед началом минувшего сезона от ряда европейских клубов, включая «Барселону».

Материалы по теме
Иньяки Уильямс давит на Нико с целью срыва его перехода в «Барселону» — Sport.es

«Барселона» на чемпионском параде:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android