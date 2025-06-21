MD: Уильямс давит на «Атлетик», пытаясь облегчить условия его перехода для «Барселоны»

Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс пытается давить на клуб из Бильбао через своего представителя с целью заставить его смягчить позицию относительно перехода футболиста в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 22-летний вингер хочет добиться, чтобы «Атлетик» разрешил сине-гранатовым выплатить сумму отступных за него по частям, а не всю сразу. «Барселона» может потратить € 58-62 млн на переход Уильямса.

Нападающий рассчитывает на лояльность со стороны клуба из Бильбао, поскольку он остался в команде, несмотря на интерес к нему перед началом минувшего сезона от ряда европейских клубов, включая «Барселону».

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