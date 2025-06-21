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Карпин упомянул Дзюбу, отвечая на вопрос о Пеле

Карпин упомянул Дзюбу, отвечая на вопрос о Пеле
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Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, кого можно сравнить с бывшим нападающим сборной Бразилии и «Сантоса» Пеле в российском футболе.

«Не знаю. Самый забивной — Дзюба», — приводит слова Карпина «РИА Новости Спорт».

По некоторым данным, Пеле забил 1281 мяч за карьеру. На текущий момент Дзюба отметился 240 голами.

В минувшем сезоне 36-летний форвард принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и сделал семь ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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