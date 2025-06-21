Нападающий «Челси» Джексон высказался об удалении в матче клубного ЧМ с «Фламенго»

Нападающий «Челси» Николас Джексон выступил с обращением к болельщикам после того, как был удалён через несколько минут после выхода на замену в матче группового этапа клубного чемпионата мира в США с «Фламенго».

Матч 2-го тура группы D между командами прошёл вчера, 20 июня, и завершился победой «Фламенго» со счётом 3:1. Форвард лондонского клуба Джексон появился на поле на 64-й минуте. На 65-й минуте бразильская команда забила второй гол и вышла вперёд, на 68-й минуте футболист открытыми шипами ударил по голеностопу защитнику соперника Айртону и получил красную карточку.

«Я хочу извиниться перед клубом, персоналом, моими товарищами по команде и всеми болельщиками, которые наблюдали. Я вас подвёл. Ещё одна красная карточка… и, честно говоря, я так зол на себя. Я усердно работаю каждый день, чтобы помочь команде не ставить нас в такое положение.

Я до сих пор не до конца понимаю, как это произошло. Но ясно одно: это не было преднамеренным действием. Просто футбольный момент, который пошёл не так, как должен был. Никаких оправданий. Я беру на себя полную ответственность. Я это обдумаю, вырасту и вернусь сильнее ради всех, кто верит в меня. Извините. Извините. Извините», — написал Джексон в социальной сети.