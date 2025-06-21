Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интернационале — Урава Ред Даймондс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Челси» Джексон высказался об удалении в матче клубного ЧМ с «Фламенго»

Нападающий «Челси» Джексон высказался об удалении в матче клубного ЧМ с «Фламенго»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Челси» Николас Джексон выступил с обращением к болельщикам после того, как был удалён через несколько минут после выхода на замену в матче группового этапа клубного чемпионата мира в США с «Фламенго».

Матч 2-го тура группы D между командами прошёл вчера, 20 июня, и завершился победой «Фламенго» со счётом 3:1. Форвард лондонского клуба Джексон появился на поле на 64-й минуте. На 65-й минуте бразильская команда забила второй гол и вышла вперёд, на 68-й минуте футболист открытыми шипами ударил по голеностопу защитнику соперника Айртону и получил красную карточку.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нету – 13'     1:1 Энрике – 62'     2:1 Данило – 65'     3:1 Ян – 83'    
Удаления: нет / Джексон – 68'

«Я хочу извиниться перед клубом, персоналом, моими товарищами по команде и всеми болельщиками, которые наблюдали. Я вас подвёл. Ещё одна красная карточка… и, честно говоря, я так зол на себя. Я усердно работаю каждый день, чтобы помочь команде не ставить нас в такое положение.

Я до сих пор не до конца понимаю, как это произошло. Но ясно одно: это не было преднамеренным действием. Просто футбольный момент, который пошёл не так, как должен был. Никаких оправданий. Я беру на себя полную ответственность. Я это обдумаю, вырасту и вернусь сильнее ради всех, кто верит в меня. Извините. Извините. Извините», — написал Джексон в социальной сети.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
Материалы по теме
Фото
Николас Джексон был удалён спустя четыре минуты после выхода на поле в матче с «Фламенго»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android