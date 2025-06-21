Кейн: «Бавария» должна быть в состоянии победить большинство команд на клубном ЧМ

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн заявил, что его команда способна обыграть большинство команд на клубном чемпионате мира в США.

Сегодня, 21 июня, «Бавария» со счётом 2:1 победила аргентинский клуб «Бока Хуниорс» в матче группы С и вышла в плей-офф клубного чемпионата мира. Кейн отметился голом и результативной передачей.

«Ребята показали хорошую игру. Попав в агрессивную среду с жаркой погодой, мы знали, что будет нелегко. В первом тайме мы должны были забить два-три мяча, а во втором они оказали на нас небольшое давление. Они получили импульс, но, как только они забили свой гол, мы переключили этот импульс в свою сторону.

Здорово забить гол и выйти в плей-офф. Я рад помочь команде забитым мячом и голевой передачей. Майкл Олисе — отличный завершитель атак.

Это важнейший турнир, мы играем против лучших команд мира. Мы всегда говорили, что нам нужно соревноваться на самом высоком уровне. Мы должны быть в состоянии победить большинство команд», — приводит слова Кейна сайт ФИФА.