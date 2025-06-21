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Зобнин высказался о работе «Спартака» на летних сборах

Зобнин высказался о работе «Спартака» на летних сборах
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о работе красно-белых на летних сборах.

«Отпуск хороший, долгий. Успел соскучиться по ребятам, футболу и «Спартаку». Обследование нормально, ничего не нашли. Мы собираемся в Тарасовке. Будем здесь. Дальше переедем в Тушино. Сборы не будут отличаться по специфике от Турции или ОАЭ. Отличие только в соперниках — там их просто найти.

Мы не виделись с тренером. Завтра будут тесты. Послезавтра заедем в Тарасовку, увидимся с руководством — там и озвучат цели, наверное», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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