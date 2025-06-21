Зобнин: время покажет, станет ли «Динамо» сильнее с приходом Карпина

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как отреагировал на назначение Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».

— Карпин возглавил «Динамо». Как отреагировал?

— Да никак не отреагировал. Станут ли сильнее? Увидим и посмотрим. Время покажет, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Динамо» заняло пятое место.

Материалы по теме Зобнин высказался о работе «Спартака» на летних сборах

Самая крупная победа «Динамо»: