Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интернационале — Урава Ред Даймондс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зобнин: время покажет, станет ли «Динамо» сильнее с приходом Карпина

Зобнин: время покажет, станет ли «Динамо» сильнее с приходом Карпина
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как отреагировал на назначение Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».

— Карпин возглавил «Динамо». Как отреагировал?
— Да никак не отреагировал. Станут ли сильнее? Увидим и посмотрим. Время покажет, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Динамо» заняло пятое место.

Материалы по теме
Зобнин высказался о работе «Спартака» на летних сборах

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android