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Зобнин не связывался с Промесом после экстрадиции в Нидерланды

Зобнин не связывался с Промесом после экстрадиции в Нидерланды
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что не связывался с Квинси Промесом после экстрадиции экс-футболиста команды в Нидерланды.

«Промес не писал никаких сообщений. Про новость о задержании слышал. С ним лично не связывался. Все знают про его историю. Дополнительно ничего не спрашивал у него об этом», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее появилась информация об экстрадиции Промеса в Нидерланды, где ему предстоит отбыть наказание за нанесение ножевых ранений двоюродному брату и участие в контрабанде запрещённых веществ. Суммарно Промес приговорён к лишению свободы на 7,5 года. Если апелляция стороны игрока не будет удовлетворена, он сможет выйти по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года.

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