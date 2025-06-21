Зобнин не связывался с Промесом после экстрадиции в Нидерланды

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что не связывался с Квинси Промесом после экстрадиции экс-футболиста команды в Нидерланды.

«Промес не писал никаких сообщений. Про новость о задержании слышал. С ним лично не связывался. Все знают про его историю. Дополнительно ничего не спрашивал у него об этом», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее появилась информация об экстрадиции Промеса в Нидерланды, где ему предстоит отбыть наказание за нанесение ножевых ранений двоюродному брату и участие в контрабанде запрещённых веществ. Суммарно Промес приговорён к лишению свободы на 7,5 года. Если апелляция стороны игрока не будет удовлетворена, он сможет выйти по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года.