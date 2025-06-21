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Полузащитник «Спартака» Зобнин высказался о борьбе за чемпионство в новом сезоне

Полузащитник «Спартака» Зобнин высказался о борьбе за чемпионство в новом сезоне
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о борьбе за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

В минувшем сезоне чемпионата России победу одержал «Краснодар», вторым стал «Зенит», третьим — ЦСКА. «Спартак» занял четвёртую строчку.

— Будет рубка за чемпионство?
— Посмотрим. Чемпионат идёт долго с долгой паузой зимой. Много команд борется за чемпионство. Тем интереснее будет и болельщикам, и нам.

— Осознаёте задачи?
— Я как никто осознаю задачи. Девять лет в «Спартаке». Болельщики, руководство и мы от себя требуем высоких целей, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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