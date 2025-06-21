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Зобнин: надежда теплится, что Россию допустят до международных матчей

Зобнин: надежда теплится, что Россию допустят до международных матчей
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил надежду на допуск российских команд до международных матчей, в которых они не принимают участия с 2022 года.

«Надежда теплится, что Россию допустят до международных матчей. Надеюсь, что ситуация разрешится и мы вернёмся. Еврокубки и матчи сборных — это немножечко другое, чем чемпионат России», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне Зобнин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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