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Игрок «Спартака» Зобнин: не знал, что «Зенит» перенёс столетие на следующий сезон

Игрок «Спартака» Зобнин: не знал, что «Зенит» перенёс столетие на следующий сезон
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Футболист «Спартака» Роман Зобнин высказался о праздновании столетия петербургского футбольного клуба «Зенит».

«Я даже не знал, что «Зенит» перенёс столетие на следующий сезон. Это их дело — мне нечего сказать и добавить. Это их внутренняя кухня, до которой мне дела нет», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Зенит» изначально планировал отметить столетие в конце сезона-2024/2025. Однако после того, как команда не смогла завоевать ни одного трофея во внутренних турнирах, прошли слухи о том, что празднование может быть перенесено на следующий сезон.

В минувшем сезоне чемпионата России победу одержал «Краснодар», вторым стал «Зенит», третьим — ЦСКА. «Спартак» занял четвёртую строчку.

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