Зобнин — о кричалке Мостового про «Спартак»: он извинился, никаких проблем нет

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об отношении к кричалке нападающего «Зенита» Андрея Мостового про красно-белых.
— Как относишься к кричалке Мостового про «Спартак»?
— Мы все делаем одну работу. Но каждый игрок вправе делать, что он хочет. Мы все в одной лодке — нужно немного уважать друг друга. Он извинился, поэтому никаких проблем нет. Я даже не знал об этом, не видел видео, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В минувшем сезоне Зобнин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.
Как появился «Спартак»: