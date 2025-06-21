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«Я его жду». Капитан «Спартака» Зобнин высказался о переходе Заболотного в клуб

«Я его жду». Капитан «Спартака» Зобнин высказался о переходе Заболотного в клуб
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Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о возможном переходе нападающего Антона Заболотного в клуб.

Ранее сообщалось, что нападающий подмосковных «Химок» Антон Заболотный близок к переходу в «Спартак».

«Что касается перехода Заболотного в «Спартак», мы практически живём в одном месте. Это хороший парень и футболист, который хорошо сыграл в прошлом сезоне и выиграл много единоборств. Я его жду. Слухи просто так не ходят. Время покажет, будет ли это усилением и является он игроком уровня «Спартака». Бывало, что к нам приезжали футболисты хуже», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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