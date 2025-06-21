Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интернационале — Урава Ред Даймондс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный врач «Спартака» Козлов высказался о готовности игроков к сборам

Главный врач «Спартака» Козлов высказался о готовности игроков к сборам
Комментарии

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов поделился информацией о готовности футболистов к летним сборам.

«Футболисты основного состава вышли из отпуска 20 июня. Сегодня проходят УМО. Много игроков принимают участие в матчах сборной. Все ребята готовы и отдохнули. С завтрашнего дня начинаем работать.

Все игроки, которые имели микротравмы на окончание сезона, — готовы. Литвинов, Мартинс, Максименко — проходят УМО.

За такой короткий отпуск никто не успевает привезти лишние килограммы. Все держали себя в форме. Обследование это подтверждает», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
«Я его жду». Капитан «Спартака» Зобнин высказался о переходе Заболотного в клуб

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android