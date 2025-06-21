Главный врач «Спартака» Козлов высказался о готовности игроков к сборам

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов поделился информацией о готовности футболистов к летним сборам.

«Футболисты основного состава вышли из отпуска 20 июня. Сегодня проходят УМО. Много игроков принимают участие в матчах сборной. Все ребята готовы и отдохнули. С завтрашнего дня начинаем работать.

Все игроки, которые имели микротравмы на окончание сезона, — готовы. Литвинов, Мартинс, Максименко — проходят УМО.

За такой короткий отпуск никто не успевает привезти лишние килограммы. Все держали себя в форме. Обследование это подтверждает», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Как появился «Спартак»: