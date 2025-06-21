Главный врач «Спартака» Козлов считает, что Максименко будет готов к возобновлению сезона

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о состоянии здоровья вратаря красно-белых Александра Максименко.

«Действительно, у Максименко было небольшое повреждение в области коленного сустава. Он был оперирован в Германии. Практически неделю он занимается. Со следующей недели начинает работу в поле. К началу сезона он будет готов», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне Максименко принял участие в 31 матче во всех турнирах, в 16 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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